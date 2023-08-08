Зеленский обсудил с премьером Нидерландов гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 августа, провел разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Они обсуждали войну в Украине и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook .

"Спасибо за присоединение Нидерландов к Совместной декларации о поддержке Украины стран G7", - говорится в заявлении.

Зеленский пояснил, что они обсудили будущие двусторонние гарантии безопасности в рамках этой декларации, основой которых должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей.

Потребности ВСУ

Зеленский рассказал Рютте о ситуации на поле боя, передал актуальные оборонные потребности, в частности в артиллерии, в бронетехнике.

Также он рассказал о необходимости усиления систем ПВО, которые должны были бы защитить инфраструктуры Черноморской зерновой инициативы.

Саммит в Джидде

"Обменялись положительными оценками встречи советников в Саудовской Аравии и обсудили следующие шаги по подготовке Глобального саммита мира", - написал Зеленский.

Помощь Украине от Нидерландов

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделят Украине второй комплексный пакет поддержки на общую сумму более 118 млн. евро. Денежные средства пойдут на гуманитарные нужды и экономическую помощь.

Также немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине 14 танков Leopard 2 от имени правительства Нидерландов.

Еще в конце мая стало известно, что Нидерланды направят в Украину истребители F-16 после обучения пилотов. Вместе с Данией эта страна возглавляет коалицию по подготовке украинских лётчиков.