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Зеленський обговорив із прем'єром Італії оборонну співпрацю

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Середа 26 квітня 2023 20:09
Зеленський обговорив із прем'єром Італії оборонну співпрацю Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. Серед іншого вони обговорили оборонну співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram .

"Подякував за проведену конференцію з відновлення України та за її особисте лідерство у неослабній підтримці українського народу. Принагідно обговорили продовження оборонної співпраці та майбутні міжнародні заходи", - повідомив він.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Риму, де взяв участь у конференції з відновлення України.

Додамо, що Італія стала одним із кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.

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