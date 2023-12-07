ua en ru
Чт, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії безпекові питання та вступ до ЄС

Четвер 07 грудня 2023 20:56
UA EN RU
Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії безпекові питання та вступ до ЄС Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 грудня, провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Telegram.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, привітав його з переобранням на посаду глави уряду. Радий продовжити наш дружній і конструктивний діалог", - написав президент.

За його словами, вони обговорили безпекові питання та прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Європейської ради.

"Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття перемовин України щодо вступу до ЄС", - додав Зеленський.

Підтримка з боку Іспанії

Нещодавно глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловив тверду прихильність Іспанії до захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також місяць тому до Іспанії прибула група українських військових для навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Єврокомісія Рада Європи Іспанія Евросоюз Війна в Україні
NEWS
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
Основний удар припав на дві області. Скільки "шахедів" збила ППО за ніч
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО