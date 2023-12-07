Зеленський обговорив із прем'єром Іспанії безпекові питання та вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 грудня, провів розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України у Telegram .

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, привітав його з переобранням на посаду глави уряду. Радий продовжити наш дружній і конструктивний діалог", - написав президент.

За його словами, вони обговорили безпекові питання та прогрес України щодо завершення виконання рекомендацій Європейської комісії напередодні засідання Європейської ради.

"Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття перемовин України щодо вступу до ЄС", - додав Зеленський.

Підтримка з боку Іспанії

Нещодавно глава МЗС Хосе Мануель Альбарес висловив тверду прихильність Іспанії до захисту миру, суверенітету і територіальної цілісності України.

Також місяць тому до Іспанії прибула група українських військових для навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk.