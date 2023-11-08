В Іспанію прибула група українських військових для навчання на ЗРК Hawk

В Іспанію прибула група українських військових для навчання на зенітно-ракетних комплексах Hawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Штаб оборони Іспанії .

"На продовження заходів, уже проведених у першій половині 2023 року, 74-й зенітно-артилерійський полк проводить новий курс навчання для кількох десятків українських військовослужбовців використанню та обслуговуванню ракетного комплексу Hawk", - йдеться в повідомленні.

У Штабі оборони зазначають, що в такий спосіб вони допомагають у поліпшенні можливостей протиповітряної оборони перед обличчям серйозної загрози, яка походить від засобів нападу супротивника, чи то літаки, чи то ракети, чи то безпілотні авіаційні системи.

ЗРК Hawk виявився дуже ефективним

За словами іспанських військових, Hawk виявився дуже ефективним, про що неодноразово заявляла українська влада, подякувавши Іспанії як за пожертвування зазначених коштів, так і за інструкції з навчання свого персоналу.

Нещодавнє прохання висловив сам президент України Володимир Зеленський під час останнього саміту глав держав і урядів, що відбувся в жовтні в Гранаді.

Навчання українських військових

У рамках зобов'язання Іспанії допомогти Україні в її оборонних можливостях 74-й зенітно-артилерійський полк був знову призначений для створення ще одного навчального модуля з метою навчання особового складу Збройних сил України завданням, пов'язаним з експлуатацією вищезазначених ЗРК Hawk.

Фото: Прибуття українських військових (emad.defensa.gob.es)

Комплексне навчання цього модуля, що включає в себе теоретико-практичне навчання, як і ті, що раніше викладалися, здійснюється в Дос-Ерманасі (Севілья). З цією метою до складу команди інструкторів було відібрано висококваліфікований і досвідчений персонал полку.

Завдяки їм український персонал набуде необхідних навичок і знань з експлуатації зенітної системи Hawk за допомогою інтенсивної програми навчання і підготовки.

Hawk для України

Після візиту президента України Володимира Зеленського до іспанської Гранади та переговорів з прем'єром Педро Санчесом стало відомо, що Іспанія готується передати Україні пускові установки ЗРК Hawk.

Потім Міноборони Іспанії підтвердило, що передасть Україні ще шість пускових установок для зенітно-ракетних комплексів Hawk. Також Мадрид готує нові постачання артилерійських снарядів.

Також ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати Америки планують викупити у Тайваню списані ЗРК MIM-23 Hawk. Хочуть передати їх в якості військової допомоги Україні.