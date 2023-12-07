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Зеленский обсудил с премьером Испании вопросы безопасности и вступление в ЕС

Четверг 07 декабря 2023 20:56
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Зеленский обсудил с премьером Испании вопросы безопасности и вступление в ЕС Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 декабря, провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом, поздравил его с переизбранием на должность главы правительства. Рад продолжить наш дружеский и конструктивный диалог", - написал президент.

По его словам, они обсудили вопросы безопасности и прогресс Украины по завершению выполнения рекомендаций Европейской комиссии накануне заседания Европейского совета.

"Рассчитываем, что председательство Испании в Совете ЕС завершится принятием исторического решения об открытии переговоров Украины по вступлению в ЕС", - добавил Зеленский.

Поддержка со стороны Испании

Недавно глава МИД Хосе Мануэль Альбарес выразил твердую приверженность Испании защите мира, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также месяц назад в Испанию прибыли группы военных для обучения на зенитно-ракетных комплексах Hawk.

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