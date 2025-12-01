ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Зеленський обговорив із Макроном визнання українських водійських прав у Франції

Париж, Понеділок 01 грудня 2025 20:20
UA EN RU
Зеленський обговорив із Макроном визнання українських водійських прав у Франції Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські водійські права можуть визнати у Франції. Дискусія про це ведеться на найвищому рівні.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Піднімали тему про визнання наших водійських прав. Багато питань у роботі", - зазначив глава української держави.

Детальніших деталей він не розкрив.

Визнання українських водійських прав

Варто зауважити, що згідно з офіційним сайтом для іноземців Driving in France with a foreign license, за наявності "не-європейського" водійського посвідчення (як українське) - воно визнається лише перший рік перебування у Франції.

При проживанні понад рік для продовження керування автомобілем необхідний обмін посвідчення на французьке.

У 2025 році Франція та Україна підписали декларацію, спрямовану на спрощення обміну водійських прав між країнами.

Україна зараз входить до переліку країн, права громадян яких можна обміняти без іспиту, але часто потрібне підтвердження проживання та документи про ваші українські права.

Також, згідно з офіційним сайтом для українських переселенців, під час тимчасового захисту (temporary protection) українські права визнаються "протягом усього періоду законного перебування" у Франції, але після отримання постійного офіційного дозволу на проживання в країні (residence permit) надається обмежений термін (зазвичай один рік), після якого потрібно обміняти права.

Більш детально про те, в яких країнах визнають українські водійські права, - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Франція Еммануель Макрон
Новини
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Зеленський після зустрічі з Макроном: війна має завершитися якнайшвидше
Аналітика
Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Кінець епохи Єрмака. Чому Зеленський звільнив главу ОП і що це змінить