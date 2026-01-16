UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Зеленський обговорив із Кубраковим енергетичні виклики: готують важливі рішення

Фото: Президент України Володимир Зеленський і Олександр Кубраков (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Олександром Кубраковим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Володимир Зеленський повідомив в своєму Telegram-каналі.

За словами президента, розмова була зосереджена на спільній роботі команди та практичних рішеннях, які мають дати відчутний результат для країни вже найближчим часом.

Однією з головних тем стала складна енергетична ситуація в українських містах і громадах. Сторони обговорили поточні виклики, з якими стикається енергосистема, а також кроки для її стабілізації. Йшлося про захист інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів і підготовку до можливих нових навантажень.

"Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков був віцепрем’єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України. Однак у травні 2024 року Верховна Рада звільнила його з цієїпосади.

Після цього, 7 січня 2025 року міністр оборони України Рустем Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських (позаштатних) засадах. Він займався питаннями логістики.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

За словами Зеленського, наслідки російських ударів і погіршення погодних умов призвели до важкої ситуації в енергетиці, що призвело до введення в Україні режиму надзвичайної ситуації.

При цьому заступник міністра енергетики України Микола Колесник заявив 13 січня про те, що найскладніша ситуація зі світлом спостерігається в Києві.

Стало відомо, що у Києві створили штаб з ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних об'єктів. 15 січня відбулось його перше засідання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниОлександр Кубраков