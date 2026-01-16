Зеленський обговорив із Кубраковим енергетичні виклики: готують важливі рішення

За словами президента, розмова була зосереджена на спільній роботі команди та практичних рішеннях, які мають дати відчутний результат для країни вже найближчим часом.

Однією з головних тем стала складна енергетична ситуація в українських містах і громадах. Сторони обговорили поточні виклики, з якими стикається енергосистема, а також кроки для її стабілізації. Йшлося про захист інфраструктури, відновлення пошкоджених об’єктів і підготовку до можливих нових навантажень.

"Обговорили деякі аспекти надзвичайної енергетичної ситуації в українських містах і громадах, перспективи нашої співпраці з партнерами заради посилення стійкості та інфраструктурного розвитку України. Є речі, які готуємося реалізувати", - написав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Олександр Кубраков був віцепрем’єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України. Однак у травні 2024 року Верховна Рада звільнила його з цієїпосади.

Після цього, 7 січня 2025 року міністр оборони України Рустем Умєров призначив Кубракова своїм радником на громадських (позаштатних) засадах. Він займався питаннями логістики.