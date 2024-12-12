Зеленський обговорив із командирами ЗСУ потреби бригад у дронах та підготовку військових

Важливим є питання підготовки українських військових. Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав президент Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, він сьогодні говорив із командирами батальйонів і рот 65-ї та 118-ї окремих механізованих бригад і 128-ї окремої бригади ТрО. Вони обговорювали якість бойової роботи, та необхідні умови для бойових результатів. Також порушувалось питання підготовки військових.
"Потрібні зміни в навчальних центрах, осучаснення цієї системи. Має бути можливість проходити базову військову підготовку під керівництвом інструкторів бригад і командирів, з якими наші воїни будуть виконувати бойові завдання", - написав Зеленський.
Президент звернув увагу і на забезпечення бригад дронами та роботу з ними. Він нагадав, що наразі є всі необхідні доручення Кабінету Міністрів та Міністерству оборони щодо закриття нагальних потреб підрозділів.
"Говорили і про розвиток системи протидії розвідувальним ворожим дронам. Є успішні результати, маємо їх масштабувати", - заявив Зеленський.
Пізніше у зверненні Зеленський уточнив, що мав розмову з командирами різних ланок: комбати, старші офіцери. На думку президента, наразі потрібні зміни в тренуванні військових, зокрема у навчальних центрах.
"У самих бригадах увесь ефективний досвід навчання треба масштабувати і швидше. Бойова бригада - часто це найкращий інструктор. Дуже правильна річ – це кошти прямо в бригади, щоб вони на власний розсуд купували дрони – саме які їм потрібні. Кошти ми збільшуємо", - сказав президент у зверненні.
Зеленський звернув увагу і на те, що в Україні має змінюватись робота з дронами. Адже вона має адаптуватися під розвиток бойової ситуації.
"Війна вимагає змін, щоб берегти життя. Життя наших хлопців і захищати Україну", - підкреслив він.
За даними Генштабу, за минулу добу втрати Росії склали 1390 військових. Вдалось знешкодити 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки.
Станом на 17:00 на фронті від початку доби вже відбулося 138 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.
Також ми писали, що президент Володимир Зеленський доручив знайти додаткові кошти на закупівлю дронів. Їх буде виділено безпосередньо бригадам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.