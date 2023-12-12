Зеленський обговорив із головою Світового банку варіанти використання заморожених активів РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента України .

Зеленський подякував Світовому банку за вагому підтримку, надану Україні з початку повномасштабної війни з Росією. Він зазначив, що банк відіграв ключову роль у мобілізації міжнародної фінансової допомоги для України та надав активну підтримку у роботі з міжнародними донорами.

Світовий банк продовжить допомагати Україні фінансово та знаннями, щоб відновити її економіку.

Сторони обговорили, як зробити українську фінансову систему більш стійкою до війни та як збільшити використання безготівкових платежів.

"Створення справжньої cashless economy (безготівкової економіки – ред.) вкрай важливо для України, і я повністю підтримую цей проект", - наголосив президент.

Зеленський та Банг обговорили поновлення іпотечного кредитування в Україні. Світовий банк допоможе створити механізми, які дозволять комерційним банкам залучати більше коштів на ринку іпотеки та знизити ставки за іпотечними кредитами.

Сторони також обговорили можливість використання заморожених активів для відновлення України.

Поїздка Зеленського до США

11 грудня президент Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом до США. У Вашингтоні український лідер зустрінеться із президентом Джо Байденом.

Раніше ми писали, що Зеленський зустрівся у США із директором МВФ Кристаліною Георгієвою.

До речі, також ми писали, що президент України в США назвав мету на 2024 рік.

Раніше ми писали про заяву Зеленського, що російський диктатор Путін має програти у війні.

Детальніше про поїздку Зеленського до Вашингтона і чого очікувати від зустрічі з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна.