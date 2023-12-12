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Зеленский обсудил с главой Всемирного банка варианты использования замороженных активов РФ

Вашингтон, Вторник 12 декабря 2023 01:39
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Зеленский обсудил с главой Всемирного банка варианты использования замороженных активов РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Всемирного банка (president.gov.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Зеленский поблагодарил Всемирный банк за весомую поддержку, оказанную Украине с начала полномасштабной войны с Россией. Он отметил, что банк сыграл ключевую роль в мобилизации международной финансовой помощи для Украины и оказал активную поддержку в работе с международными донорами.

Всемирный банк продолжит помогать Украине финансово и знаниями, для восстановить ее экономику.

Стороны обсудили, как сделать украинскую финансовую систему более устойчивой к войне, и как увеличить использование безналичных платежей.

"Создание настоящей cashless economy (безналичной экономики - ред.) крайне важно для Украины, и я полностью поддерживаю этот проект", - подчеркнул президент.

Зеленский и Банг обсудили возобновление ипотечного кредитования в Украине. Всемирный банк поможет создать механизмы, которые позволят коммерческим банкам привлекать больше средств на рынке ипотеки и снизить ставки по ипотечным кредитам.

Стороны также обсудили возможность использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

Поездка Зеленского в США

11 декабря президент Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в США. В Вашингтоне украинский лидер встретится с президентом Джо Байденом.

Ранее мы писали, что Зеленский встретился в США с директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

К слову, также мы писали, что президент Украины в США назвал цель на 2024 год.

Ранее мы писали, об заявлении Зеленского, что российский диктатор Путин должен проиграть в войне.

Подробнее о поездке Зеленского в Вашингтон и чего ожидать от встречи с Байденом - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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