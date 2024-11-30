Зеленський обговорив із делегацією країн Латинської Америки співпрацю в захисті України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із парламентарями та дипломатами з країн Латинської Америки у Києві. Сторони обгововрили низку питань, серед яких поглиблення співпраці в захисті України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента України.

Делегація країн Латинської Америки прибула до Києва для участі в Парламентській конференції "Україна - держави Латинської Америки та Карибського басейну: співробітництво заради майбутнього".

Загалом у заході брали участь представники 14 держав, а саме: Аргентини, Белізу, Бразилії, Чилі, Колумбії, Домініканської Республіки, Гватемали, Гондурасу, Мексики, Панами, Ель-Сальвадору, Еквадору, Перу та Коста-Рики.

Питання щодо агресії РФ

Піз час зустрічі Зеленський розповів делегатам про агресію РФ проти України, постійні обстріли та та атаки окупантів на енергетичну систему, ситуацію на фронті, викрадення та вивезення загарбниками українських дітей на територію країни-агресора.

Формула миру

В Офісі президента зазначили, що окремо глава держави поінформував про українську Формулу миру, яка повністю відповідає Статуту ООН, та результати першого Саміту миру.

У президента нагадали, що на цьому заході Латинська Америка була представлена на рівні лідерів.

"На жаль, Росія відкидає і Формулу миру, і всі інші пропозиції, будь-які пропозиції, які засновані на Статуті ООН. Вони відкидають і будуть відкидати, тому що вони не поважають Статут ООН, не визнають. Визнають тільки на словах", - зазначив Зеленський.

Український президент додав, що російський диктатор Володимир Путін вірить "у війну, у свої ракети".

"Але нам потрібно примусити Росію до чесного миру", - наголосив Зеленський.

Співпраця з країнами Латинської Америки

В ОП також поінформували, що під час зустрічі сторони детально обговорили перспективи співпраці в захисті України та відносини з країнами Латинської Америки.

Зеленський закликав представників держав долучитися до мирного процесу, взаємодіяти "для повернення незаконно депортованих українських дітей, у питаннях продовольчої безпеки та допомагати Україні відновлюватися після обстрілів".

Крім того, президент окреслив, як саме Україна та Латинська Америка можуть поглибити співпрацю, зокрема в економічному, технологічному та освітньому напрямах.

В ОП додали, що представники делегації "запевнили в подальшій підтримці України з боку Латинської Америки".

Зустріч президента України Володимира Зеленського з парламентарями та дипломатами із країн Латинської Америки у Києві 29 листопада (фото: president.gov.ua)