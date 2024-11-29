Зеленский обсудил с делегацией стран Латинской Америки сотрудничество по защите Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с парламентариями и дипломатами из Латинской Америки в Киеве. Стороны обсудили ряд вопросов, среди которых углубление сотрудничества в защите Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.
Делегация стран Латинской Америки прибыла в Киев для участия в Парламентской конференции "Украина - государства Латинской Америки и Карибского бассейна: сотрудничество ради будущего".
В мероприятии принимали участие представители 14 государств, а именно: Аргентины, Белиза, Бразилии, Чили, Колумбии, Доминиканской Республики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Эль-Сальвадора, Эквадора, Перу и Коста-Рики.
Вопрос агресси РФ
Во время встречи Зеленский рассказал делегатам об агрессии РФ против Украины, постоянных обстрелах и атаках оккупантов на энергетическую систему, ситуации на фронте, похищении и вывозе захватчиками украинских детей на территорию страны-агрессора.
Формула мира
В Офисе президента отметили, что отдельно глава государства проинформировал об украинской Формуле мира, которая полностью соответствует Уставу ООН, и результатам первого Саммита мира.
У президента напомнили, что на этом мероприятии Латинская Америка была представлена на уровне лидеров.
"К сожалению, Россия отвергает и Формулу мира, и все другие предложения, любые предложения, основанные на Уставе ООН. Они отвергают и будут отвергать, потому что они не уважают Устав ООН, не признают. Признают только на словах", - отметил Зеленский.
Украинский президент добавил, что российский диктатор Владимир Путин верит "в войну, в свои ракеты".
"Но нам нужно принудить Россию к честному миру", - подчеркнул Зеленский.
Сотрудничество со странами Латинской Америки
В ОП также проинформировали, что во время встречи стороны подробно обсудили перспективы сотрудничества в защите Украины и отношения со странами Латинской Америки.
Зеленский призвал представителей государств присоединиться к мирному процессу, взаимодействовать "для возвращения незаконно депортированных украинских детей в вопросах продовольственной безопасности и помогать Украине восстанавливаться после обстрелов".
Кроме того, президент очертил, как именно Украина и Латинская Америка могут углубить сотрудничество, в частности в экономическом, технологическом и образовательном направлениях.
В ОП добавили, что представители делегации "уверили в дальнейшей поддержке Украины со стороны Латинской Америки".
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с парламентариями и дипломатами из стран Латинской Америки в Киеве 29 ноября (фото: president.gov.ua)
Ранее сообщалось, что в июне Организация американских государств (ОАГ) решила присоединиться к коммюнике саммита мира по Украине, прошедшему в Швейцарии.
Напомним также, что ОАГ объединяет 34 государства Северной и Южной Америки (кроме Кубы и Венесуэлы, Никарагуа) и является главной политической, юридической и социальной силой в полушарии.
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