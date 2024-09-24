Зеленський обговорив із членами Конгресу США ситуацію на полі бою та План перемоги

Зазначається, що на зустрічі були присутні члени Сенату Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.

"Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу", - сказав Зеленський.

Як повідомляє ОП, президент детально розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.

Крім того, окрему увагу було приділено Плану перемоги, який уже цього тижня Володимир Зеленський представить президенту США Джо Байдену, Конгресу США та двом кандидатам у президенти Америки - Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна", - додав глава держави.

У своєму Telegram-каналі Зеленський коментуючи зустріч наголосив, що рішучі дії зараз можуть прискорити справедливе завершення російської агресії проти України наступного року.

"Наш план перемоги допоможе на практиці примістити Росію до миру", - сказав президент.

Під час зустрічі також було обговорено перспективи реалізації проєктів з відбудови. На сайті ОП повідомили, що напередодні зими одним із ключових напрямів є посилення української енергетичної системи.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти РФ.