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Зеленский обсудил с членами Конгресса США ситуацию на поле боя и План победы

Фото: встреча Зеленского с конгрессменами США (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

На полях Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны обсудили ситуацию на фронте и План победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента Украины.

Отмечается, что на встрече присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.

"Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ", - сказал Зеленский.

Как сообщает ОП, президент подробно рассказал о ситуации на фронте, ходе операции ВСУ в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.

Кроме того, особое внимание было уделено Плану победы, который уже на этой неделе Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и двум кандидатам в президенты Америки - Камале Харрис и Дональду Трампу.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений Путина", - добавил глава государства.

В своем Telegram-канале Зеленский комментируя встречу, подчеркнул, что решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году.

"Наш план победы поможет на практике примирить Россию к миру", - сказал президент.

В ходе встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. На сайте ОП сообщили, что в преддверии зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы.

Кроме того, Владимир Зеленский подчеркнул, что важно ужесточать санкции против РФ.

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