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Зеленський обговорив з головою Єврокомісії 17-й пакет санкцій проти РФ: що пропонує Київ

Фото: президент України Володимир Зеленський і глава ЄК Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз працює над 17-м пакетом санкцій проти Росії за її агресію проти України. Київ розраховує, що новий пакет обмежень буде одним з елементів тиску на Москву задля відновлення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського після зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як розповів Зеленський у своєму Telegram-каналі, зустріч з фон дер Ляєн була "хорошою" та присвяченою крокам, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню.

"Окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру", - наголосив президент України.

Також, за його словами, під час зустрічі з очільницею Єврокомісії обговорювалося зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe.

ReArm Europe - план переозброєння Європи, ініційований цього року очільницею Єврокомісії. План передбачає створення фонду на 150 млрд євро для посилення армій країн Євросоюзу.

Санкції ЄС проти Росії

​Станом на квітень 2025 року ЄС запровадив 16 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Ці обмеження спрямовані на послаблення економічної та військової спроможності Кремля, а також на ускладнення обходу вже чинних санкцій.

Нещодавно західні ЗМІ писали, що США нібито хочуть, щоб ЄС скасував санкції, запроваджені проти Росії, в рамках мирних зусиль адміністрації Дональда Трампа. Однак офіційний Брюссель відмовив Вашингтону.

Також в іноземних ЗМІ були чутки про те, що ЄС поки не хоче запроваджувати санкції проти російського СПГ. Причина такого рішення - нібито адміністрація президента США.

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Володимир ЗеленськийЄврокомісіяРосійська ФедераціяСанкції проти РосіїУрсула фон дер Ляйєн