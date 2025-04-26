Зеленський обговорив з головою Єврокомісії 17-й пакет санкцій проти РФ: що пропонує Київ

Як розповів Зеленський у своєму Telegram-каналі, зустріч з фон дер Ляєн була "хорошою" та присвяченою крокам, які допоможуть захистити життя українців, повернути безпеку й наблизити безумовне припинення вогню.

"Окрему увагу приділили підготовці 17-го пакету санкцій ЄС. Важливо, щоб він був спрямований на ключові сектори російської економіки і став одним з елементів тиску на Росію задля відновлення миру", - наголосив президент України.

Також, за його словами, під час зустрічі з очільницею Єврокомісії обговорювалося зміцнення співпраці між Україною та ЄС, зокрема через ініціативу ReArm Europe.

ReArm Europe - план переозброєння Європи, ініційований цього року очільницею Єврокомісії. План передбачає створення фонду на 150 млрд євро для посилення армій країн Євросоюзу.