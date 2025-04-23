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Не тільки Крим: ЄС відмовив США ще в одному питанні щодо України

Україна, Середа 23 квітня 2025 11:34
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Не тільки Крим: ЄС відмовив США ще в одному питанні щодо України Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Угода, запропонована США щодо України, не влаштовує ЄС за кількома важливими моментами. І це не тільки необхідність визнання окупованого Криму російським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що рамкова програма США, запропонована їм спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у Парижі, була сприйнята з натхненням.

Але, за словами джерел Reuters, серед пропозицій США було "визнання незаконної анексії Криму Росією - крок, який не влаштовує Європу й Україну".

"Крім Криму, залишаються й інші важливі точки спотикання, включно з вимогою Росії скасувати санкції Європейського союзу проти неї до завершення переговорів, проти чого Європа категорично заперечує", - констатує видання.

Зустріч щодо України в Лондоні

23 квітня в Лондоні мала відбутися важлива зустріч представників України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини для обговорення шляхів урегулювання війни. Передбачалося, що ключовим питанням стане повне припинення вогню.

Українсу на переговорах очолили глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умеров, заступник глави МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Буквально за 24 до саміту, стало відомо, що США планують презентувати в Лондоні власну мирну ініціативу. У ній, зокрема, пропонувалося заморожування лінії зіткнення на фронті, відмова України від вступу до НАТО і визнання Криму російським.

Зі свого боку, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає жодних захоплених територій частиною РФ, тим самим відмовившись від плану США.

Наразі відомо, що держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі у зустрічі в Лондоні. При цьому, як дізналося РБК-Україна, українська делегація прямує на зустріч у столиці Британії.

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