Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии 17-й пакет санкций против РФ: что предлагает Киев

Европейский союз работает над 17-м пакетом санкций против России за ее агрессию против Украины. Киев рассчитывает, что новый пакет ограничений будет одним из элементов давления на Москву для восстановления мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Как рассказал Зеленский в своем Telegram-канале, встреча с фон дер Ляйен была "хорошей" и посвященной шагам, которые помогут защитить жизни украинцев, вернуть безопасность и приблизить безусловное прекращение огня.
"Отдельное внимание уделили подготовке 17-го пакета санкций ЕС. Важно, чтобы он был направлен на ключевые секторы российской экономики и стал одним из элементов давления на Россию для восстановления мира", - подчеркнул президент Украины.
Также, по его словам, во время встречи с главой Еврокомиссии обсуждалось укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС, в частности через инициативу ReArm Europe.
ReArm Europe - план перевооружения Европы, инициированный в этом году главой Еврокомиссии. План предусматривает создание фонда на 150 млрд евро для усиления армий стран Евросоюза.
По состоянию на апрель 2025 года ЕС ввел 16 пакетов санкций против России в ответ на ее полномасштабное вторжение в Украину. Эти ограничения направлены на ослабление экономической и военной способности Кремля, а также на усложнение обхода уже действующих санкций.
Недавно западные СМИ писали, что США якобы хотят, чтобы ЕС отменил санкции, введенные против России, в рамках мирных усилий администрации Дональда Трампа. Однако официальный Брюссель отказал Вашингтону.
Также в иностранных СМИ были слухи о том, что ЕС пока не хочет вводить санкции против российского СПГ. Причина такого решения - якобы администрация президента США.
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