Зеленський обговорив з главою Міноборони Нідерландів посилення ППО і забезпечення ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен обговорив питання посилення протиповітряної оборони нашої країни, а також забезпечення війська необхідними видами озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційне інтернет-представництво глави української держави.

Під час бесіди Зеленський наголосив на важливості того, що Оллонгрен у ході візиту до України відвідала місто Дніпро, де "нідерландська делегація мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору".

В Офісі президента зазначили, що глава держави докладно поінформував нідерландського міністра про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників.

"Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів", - йдеться в публікації.

Про роль Нідерландів у винищувальній коаліції

Також глава держави відзначив провідну роль Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та висловив вдячність Амстердаму за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Про гарантії безпеки

Крім того, Зеленський висловив вдячність нідерландській стороні "за всю підтримку та важливі рішення для України". Так, президент нагадав, що на початку березня держави підписали "досить потужний документ у сфері безпеки між країнами".

Про підтримку України

Президент відзначив важливість фіксації у двосторонній безпековій угоді надання Україні військової допомоги на 2 мільярдів євро у поточному році, а також потужний військовий блок.

Також під час переговорів сторони обговорили подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.

Допомога Нідерландів для України

Раніше повідомлялося, що 1 березня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Харкові взяли участь у засіданні військового кабінету.

Того ж дня Україна та Нідерланди підписали угоду про гарантії безпеки. Документ містить потужний військовий блок, що передбачає надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості впродовж наступних 10 років.

Також Нідерланди оголосили про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть катери і десантні катери, також будуть виділені кошти на закупівлю боєприпасів.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року Амстердам оголосив про плани надання додаткової допомоги на суму 2,5 млрд євро для підтримки України у 2024 році.