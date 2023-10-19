Зеленський обговорив з генсеком ООН підготовку нової зустрічі щодо української формули миру

"Активна участь ООН в імплементації формули миру та готовність надіслати представника Організації на наступну зустріч дипломатичних і безпекових радників дуже важливі для України", - написав президент.

Зеленський зазначив, що після зустрічі радників у Джидді також важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати. Для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального Півдня. Він додав, що у цьому Україна дуже розраховує на ООН.

Президент також поділився з Гутеррішем особливостями функціонування альтернативного "зернового коридору" через Чорне море та інформацією щодо продовження ініціативи Grain from Ukraine.

Вони докладно обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню.

Зеленський також подякував за роботу команди ООН в Україні з гуманітарного реагування, зокрема за план підготовки до зимового сезону на 435 млн доларів.

Українська формула миру

Зазначимо, що ще в листопаді минулого року Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія та країни Балтії.

У Копенгагені та Джидді вже проходили переговори щодо формули миру. Зокрема, на зустріч в Саудівській Аравії було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками саміту в Джидді заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

При цьому третя міжнародну зустріч радників з національної безпеки, які працюють над підтримкою українського мирного саміту, може пройти у Туреччині.

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