Зеленський обговорив формулу миру із спадкоємним принцом Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 27 листопада, провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Однією з обговорень стала формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram .

Він розповів, що під час обговорень лідери порушили тему нещодавніх подій на Близькому Сході.

"Також говорили про зміцнення україно-саудівських зв'язків та імплементацію української формули миру", - додав президент.

Формула миру та Саудівська Аравія

Нагадаємо, ще у липні відбулася друга зустріч радників лідерів держав щодо формули миру, яку організувала Україна. Її допомогла провести Саудівська Аравія - переговори відбулися у Джидді.

Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово проводив телефонні розмови зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії.

Формула світу регулярно стає однією із тем обговорень. Наша країна хоче залучити до її підтримки якомога більшу кількість держав.