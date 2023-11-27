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Зеленский обсудил формулу мира с наследным принцем Саудовской Аравии

Киев, Понедельник 27 ноября 2023 17:45
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Зеленский обсудил формулу мира с наследным принцем Саудовской Аравии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 ноября, провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Одной из тем обсуждений стала формула мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

Он рассказал, что в ходе обсуждений лидеры подняли тему недавних событий на Ближнем Востоке.

"Также говорили об укреплении украино-саудовских связей и имплементации украинской формулы мира", - добавил президент.

Формула мира и Саудовская Аравия

Напомним, еще в июле состоялась вторая встреча советников лидеров государств по формуле мира, которую организовала Украина. Ее помогла провести Саудовская Аравия - переговоры прошли в Джидде.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно проводил телефонные разговоры с наследным принцем Саудовской Аравии.

Формула мира регулярно становится одной из тем обсуждений. Наша страна хочет привлечь к ее поддержке как можно большее количество государств.

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