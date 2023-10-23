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Зеленський провів переговори з спадкоємним принцом Саудівської Аравії: що обговорили

Київ, Понеділок 23 жовтня 2023 18:45
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Зеленський провів переговори з спадкоємним принцом Саудівської Аравії: що обговорили Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Однією з тем обговорень стала формула миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Twitter.

За його словами, під час переговорів було обговорено співпрацю України з Саудівською Аравією та іншими країнами Перської затоки.

Також Зеленський подякував наслідному принцу за зусилля для проведення зустрічі щодо формули миру в Джидді.

"Я запросив представника Саудівської Аравії взяти участь у наступному раунді переговорів на Мальті та відзначив важливу роль Королівства у підготовці до Глобального саміту миру", - уточнив президент.

Він розповів, що також обговорив ситуацію на Близькому Сході та наголосив на необхідності недопущення подальшої ескалації конфлікту та жертв серед мирних жителів.

Зустрічі щодо формулою миру

Нагадаємо, Україна вже провела дві зустрічі щодо формули миру- у Джидді та Копенгагені. Таким чином наша країна хоче залучити до підтримки такої ініціативи якнайбільшу кількість країн.

Наступна зустріч відбудеться на Мальті 28 та 29 жовтня. У ній, зокрема, братимуть участь країни Глобального Півдня.

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