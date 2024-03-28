Зеленський обговорив з делегацією парламенту Франції нещодавні пропозиції Макрона

Як відзначили в ОП, президент назвав візит делегації на чолі з Яель Брон-Піве свідченням підтримки України з боку Франції. Зокрема він привітав нещодавню підтримку французьким парламентом Угоди про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Фото: Володимир Зеленський, президент України й Яель Брон-Піве, голова Національної асамблеї Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Особливо хотів би відзначити останнє рішення, яке для нас було принциповим та стало новою сторінкою в безпековому майбутньому України, - це гарантії безпеки, підписані між Україною та Францією 16 лютого 2024 року. Те, що ви підтримали їх більшістю, - це велика робота, і ми за це дуже вдячні. Це важливий сигнал і для ухвалення рішень іншими державами в підписанні відповідних документів", - додав Зеленський.

У тому ж числі сторони порушили питання співпраці країн в оборонній сфері й першочергові потреби наших військовослужбовців. Окрему увагу приділили пропозиціям президента Франції Еммануеля Макрона щодо розширення підтримки України для протистояння російській агресії.

Позиція Франції щодо війни в Україні

Франція є однією з країн-лідерів за допомогою Україні. Париж надавав Києву не лише фінансову, але й військову підтримку. Зокрема підтримував введення санкцій Європейського союзу проти Росії.

Також Україна та Франції підписали угоду про гарантії безпеки під час візиту президента до Парижу цієї зими.

Пізніше Зеленський повідомив, що Київ отримає від Парижу новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть артилерійські снаряди, самохідні артилерійські системи Caesar і додаткове посилення ППО.