UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив авіаційну коаліцію з головою Міноборони Швеції

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Сторони обговорили авіаційну коаліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Зустріч з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими", - написав Зеленський за підсумками переговорів.

Авіаційна коаліція для України

Зазначимо, що авіаційна коаліція, яка передбачає навчання українських пілотів на західних винищувачах та подальші постачання F-16, розпочалася після того, як таку ідею підтримав президент США Джо Байден у ході саміту "Великої сімки".

Також ініціативу підтримали Норвегія, Данія, Велика Британія, Португалія, Нідерланди, Франція, Польща і не тільки.

Раніше українські офіційні особи та військові неодноразово заявляли про те, що наша країна потребує західні винищувачі для того, щоб захистити небо від постійних російських атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийШвеціяF-16Допомога УкраїніВійськова допомогаВійна Росії проти України