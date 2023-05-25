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Зеленский обсудил авиационную коалицию с главой Минобороны Швеции

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Стороны обсудили авиационную коалицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Встреча с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Важные, первоочередные вопросы: авиационная коалиция, ситуация на передовой, необходимое оружие, формула мира, евроатлантическая интеграция Украины, поддержка Швеции. Каждый день становимся еще сильнее", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Авиационная коалиция для Украины

Отметим, что авиационная коалиция, которая предусматривает обучение украинских пилотов на западных истребителях и дальнейшие поставки F-16, началась после того, как такую идею поддержал президент США Джо Байден в ходе саммита "Большой семерки".

Также инициативу поддержали Норвегия, Дания, Великобритания, Португалия, Нидерланды, Франция, Польша и не только.

Ранее украинские официальные лица и военные неоднократно заявляли о том, что наша страна нуждается в западных истребителях для того, чтобы защитить небо от постоянных российских атак.

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