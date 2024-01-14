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Зеленський про обговорення гарантій безпеки з Румунією: беремо за взірець угоду з Британією

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна наразі обговорює гарантії безпеки з Румунією. Для цього за взірець взяли угоду з Британією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення голови держави.

"Сьогодні ж є продовження і в роботі щодо безпекових гарантій для України – почали перемовини з Румунією. Це вже девʼята держава, із якою ведеться така двостороння робота. Всі держави "Великої сімки" плюс Нідерланди, плюс Румунія", - заявив він. 

При цьому Зеленський додав, що буде більше переговорів з іншими країнами щодо гарантій безпеки.

"Як взірець беремо угоду, яку ми цього тижня уклали з Великою Британією. Ще раз вдячний Британії за першість і за дуже хороше, сильне наповнення угоди", - заявив президент. 

Угода з Британією

2 січня прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років.

Більше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

В Офісу президента також заявили, що Україна веде перемовини щодо безпекових угод з 6 країнами: США, Німеччиною, Італією, Францією, Канадою та Польщею.

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