ru ua
Вт, 08 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам

Новина українською →
Киев, Вторник 08 февраля 2022 11:32
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон. Кроме того, они получат льготный тариф.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова президента на Diia Summit.

По его словам, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом.

"Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Украине действует программа "еПоддержка", которая предусматривает выплату 1 тысячи гривен вакцинированным украинцам. На этой неделе правительство примет решение о расширении программы.

Сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, которые получили прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
Зеленский обещает смартфоны всем вакцинированным пенсионерам
DAILY
Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вечеринка с последствиями. Британскому премьеру Джонсону грозит отставка