ru ua
Пт, 04 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Купить лекарства за "ковидную тысячу" смогут не только пенсионеры

Новина українською →
Украина, Пятница 04 февраля 2022 06:30
Купить лекарства за "ковидную тысячу" смогут не только пенсионеры Фото: лицам с инвалидностью разрешат покупать лекарства за "ковидную тысячу" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинету министров инициировал расширение программы еПоддержка. Кроме пенсионеров покупать лекарства за "ковидную тысячу" смогут лица с инвалидностью I и II группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минисоцполитики.

Расширение программы

Как отметили в пресс-службе, поручение дано Министерству экономики, Министерству социальной политики, Министерству цифровой трансформации.

С 24 января средства "ковидну тысячу" разрешили тратить на лекарства украинцам от 60 лет.

После того как министерства подготовят документы, планируется дать возможность лицам с инвалидностью I и II группы использовать деньги, которые выделяются из госбюджета в рамках программы, на приобретение лекарственных средств.

Особенности покупки лекарств

Ранее Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка".

Перечень сфер деятельности и кодов категории продавца дополнен новой сферой - лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. "Когда именно вы оформили карточку - не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет", - написал он.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Ранее перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

лекарства для лиц старше 60 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины
NEWS
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили
Зеленский и Макрон провели второй разговор за неделю: что обсудили
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"