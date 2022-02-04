Купить лекарства за "ковидную тысячу" смогут не только пенсионеры

Кабинету министров инициировал расширение программы еПоддержка. Кроме пенсионеров покупать лекарства за "ковидную тысячу" смогут лица с инвалидностью I и II группы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минисоцполитики .

Расширение программы

Как отметили в пресс-службе, поручение дано Министерству экономики, Министерству социальной политики, Министерству цифровой трансформации.

С 24 января средства "ковидну тысячу" разрешили тратить на лекарства украинцам от 60 лет.

После того как министерства подготовят документы, планируется дать возможность лицам с инвалидностью I и II группы использовать деньги, которые выделяются из госбюджета в рамках программы, на приобретение лекарственных средств.

Особенности покупки лекарств

Ранее Кабинет министров расширил сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы "еПоддержка".

Перечень сфер деятельности и кодов категории продавца дополнен новой сферой - лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. "Когда именно вы оформили карточку - не важно, главное, чтобы на момент покупки лекарства вам уже исполнилось 60 лет", - написал он.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут совершеннолетние украинцы, которые получили прививки двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Ранее перечень услуг, на которые можно потратить средства, выглядел следующим образом:

железнодорожные и авиабилеты в пределах Украины;

билеты в кинотеатр, театр, музей или выставочный центр;

билеты на концерты;

абонемент в спортзал;

товары в книжных магазинах.

лекарства для лиц старше 60 лет.