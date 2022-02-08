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Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 11:32
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон. Крім того, вони отримають пільговий тариф.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова президента на Diia Summit.

За його словами, не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом.

"Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україні діє програма "єПідтримка", яка передбачає виплату 1 тисячі гривень вакцинованим українцям. Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми.

Зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть українці від 14 років, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

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Володимир Зеленський
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Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
Зеленський обіцяє смартфони всім вакцинованим пенсіонерам
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