UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский о новых ракетных ударах РФ: преступления получат юридический и практический ответы

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский прокомментировал очередные ракетные удары, нанесенные войсками РФ в среду, 4 мая, по разным городам Украины. Глава государства заявил, что они не останутся без ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение украинского президента.

"Сегодня российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по нашим городам. По Днепру. Били по Николаеву, Одессе, Запорожью. По городам Донбасса и другим регионам", - сказал Зеленский.

Президент подчеркивает, что такие атаки агрессора не останутся безнаказанными.

"Все эти преступления получат ответ. Как юридический, так и вполне практический - на поле боя", - заявил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все попытки РФ разрушить Украину ракетным терроризмом будут тщетными.

Напомним также, перед этим, 3 мая Украина подверглась мощной ракетной атаке. Под обстрел попали Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Винницкая, Киевская, Закарпатская, Одесская и Донецкая области. По данным Командования ВС ВСУ, российские оккупанты выпустили по территории нашей страны 18 крылатых ракет, 8 из которых сбила наша ПВО.

Российская полномасштабная военная агрессия против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленскийракетный ударВойна России против Украины