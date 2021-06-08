Зеленский о новой форме сборной Украины: объединяет украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новой форме сборной Украины по футболу для Евро-2020. По его словам, она особенная и объединяет украинцев.

Об этом Зеленский написал в Instagram.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", - написал он. Президент также подчеркнул, что Украина - единая и неделимая, а Крым - это Украина. Фото: Владимир Зеленский с именной футболкой сборной Украины по футболу (instagram.com/zelenskiy_official)