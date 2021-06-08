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Зеленский о новой форме сборной Украины: объединяет украинцев

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о новой форме сборной Украины по футболу для Евро-2020. По его словам, она особенная и объединяет украинцев.

Об этом Зеленский написал в Instagram.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней - несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя", - написал он.

Президент также подчеркнул, что Украина - единая и неделимая, а Крым - это Украина.

Фото: Владимир Зеленский с именной футболкой сборной Украины по футболу (instagram.com/zelenskiy_official)

Напомним, на днях была презентована обновленная форма сборной Украины. На передней части футболки изображена территория страны с гербом Украины, на задней стороне нанесено лозунг "Слава Украине", а на воротниках изнутри ответ на него "Героям слава".

В Кремле пока не хотят комментировать форму сборной Украины по футболу, с которой она поедет на Евро-2020. При этом российских политиков возмутило, что на футболке размещены контуры Украины с оккупированным Крымом.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал новую форму сборной Украины по футболу. Он заявил, что украинцы не позволят оскорблять национальные символы.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийЕвро-2020Футбол