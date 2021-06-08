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Зеленський про нову форму збірної України: об'єднує українців

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський поділився думкою про новій формі збірної України з футболу для Євро-2020. За його словами, вона особлива і об'єднує українців.

Про це Зеленський написав в Instagram.

"Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній - кілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя", - написав він.

Президент також підкреслив, що Україна - єдина і неподільна, а Крим - це Україна.

Фото: Володимир Зеленський з іменною футболкою збірної України по футболу (instagram.com/zelenskiy_official)

Нагадаємо, днями була презентована оновлена форма збірної України. На передній частині футболки зображена територія країни з гербом України, на задній стороні нанесено гасло "Слава Україні", а на комірцях зсередини відповідь на нього "Героям слава".

У Кремлі поки не хочуть коментувати форму збірної України з футболу, з якою вона поїде на Євро-2020. При цьому російських політиків обурило, що на футболці розміщені контури України з окупованим Кримом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав нову форму збірної України з футболу. Він заявити, що українці не дозволять ображати національні символи.

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Новини України Володимир ЗеленськийЄвро-2020Футбол