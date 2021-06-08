Зеленський про нову форму збірної України: об'єднує українців

Президент України Володимир Зеленський поділився думкою про новій формі збірної України з футболу для Євро-2020. За його словами, вона особлива і об'єднує українців.

Про це Зеленський написав в Instagram.

"Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній - кілька важливих символів, що об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя", - написав він. Президент також підкреслив, що Україна - єдина і неподільна, а Крим - це Україна. Фото: Володимир Зеленський з іменною футболкою збірної України по футболу (instagram.com/zelenskiy_official)