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Зеленский о новом пакете помощи от США: уже скоро пойдет на передовую

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Анонсированный новый пакет военной помощи от США уже в ближайшем будущем отправится на передовую.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, сообщает РБК-Украина.

"США объявили о новом пакете поддержки Украины. Я благодарен Байдену за эту помощь, уже скоро она пойдет на передовую и будет работать в защиту свободы", - заявил глава государства.

Напомним, что ранее Байден сообщил, что более 50 стран предоставят Украине новый пакет военной помощи. В него войдут более 600 танков, около 500 артиллерийских систем и другие вооружения.

Также ранее Зеленский увидел позитив в том, что Россия недооценивала Украину на разных уровнях, поскольку в противном случае подготовка к войне могла быть более масштабной.

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