Зеленський про новий пакет допомоги від США: вже скоро піде на передову

Анонсований новий пакет військової допомоги від США вже в найближчому майбутньому відправиться на передову.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні , повідомляти РБК-Україна .

"США оголосили про новий пакет підтримки України. Я вдячний Байдену за цю допомогу, вже скоро вона піде на передову і буде працювати на захист свободи", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що раніше Байден повідомив, що понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та інші озброєння.

Також раніше Зеленський побачив позитив у тому, що Росія недооцінювала Україну на різних рівнях, оскільки в іншому випадку підготовка до війни могла бути більш масштабною.

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