RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про новий пакет допомоги від США: вже скоро піде на передову

Фото: президент України Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Анонсований новий пакет військової допомоги від США вже в найближчому майбутньому відправиться на передову.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, повідомляти РБК-Україна.

"США оголосили про новий пакет підтримки України. Я вдячний Байдену за цю допомогу, вже скоро вона піде на передову і буде працювати на захист свободи", - заявив глава держави.

Нагадаємо, що раніше Байден повідомив, що понад 50 країн нададуть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть понад 600 танків, близько 500 артилерійських систем та інші озброєння.

Також раніше Зеленський побачив позитив у тому, що Росія недооцінювала Україну на різних рівнях, оскільки в іншому випадку підготовка до війни могла бути більш масштабною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниСполучені Штати АмерикиВторгнення Росії до України