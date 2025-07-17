Зеленський: новий уряд посилить Україну та забезпечить більше угод зі США

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського, який взяв участь у пленарному засіданні Верховної Ради.

Президент зазначив, що після переобрання оновлений уряд України має провести аудит:

усіх домовленостей,

угод,

меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва,

усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на сто відсотків в інтересах України.

"Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами, що посилить позиції України й заради яких нам потрібні зміни в дипломатичній роботі з Америкою", - наголосив Зеленський.

За його словами, держава має гарантувати українським воїнам упевненість у забезпеченні Сил оборони. Та, як він пояснив, для цього буде збільшено, зокрема, внутрішній економічний потенціал України.

"А це неможливо без трьох речей", - наголосив український президент.

За словами Зеленського, мова про:

Перше - це максимальна дерегуляція, ліквідація будь-яких бюрократичних перепон, непотрібних державі інституцій, чиї функції просто дублюються.

Друге - це максимальне звільнення суспільних сил України та залучення потенціалу партнерів заради економічного зростання в Україні.

Третє - справедливість, тобто багато в чому інші, більш сильні підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал.

"Оновлення Кабінету міністрів України та загалом системи української влади забезпечить реалізацію цих завдань. Україна отримає більше власної сили", - підсумував він.