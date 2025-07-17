Зеленский: новое правительство усилит Украину и обеспечит больше соглашений с США

Обновление состава правительства должно усилить Украину и открыть новый этап сотрудничества с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который принял участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Президент отметил, что после переизбрания обновленное правительство Украины должно провести аудит:

всех договоренностей,

соглашений,

меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства,

всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на сто процентов в интересах Украины.

"Будут и новые соглашения с Соединенными Штатами, что усилит позиции Украины и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, государство должно гарантировать украинским воинам уверенность в обеспечении Сил обороны. И, как он пояснил, для этого будет увеличен, в частности, внутренний экономический потенциал Украины.

"А это невозможно без трех вещей", - подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, речь о:

Первое - это максимальная дерегуляция, ликвидация любых бюрократических преград, ненужных государству институтов, чьи функции просто дублируются.

Второе - это максимальное освобождение общественных сил Украины и привлечение потенциала партнеров ради экономического роста в Украине.

Третье - справедливость, то есть во многом другие, более сильные подходы к наказанию тех, кто посягает на украинскую государственность и кто ворует украинский потенциал.

"Обновление Кабинета министров Украины и в целом системы украинской власти обеспечит реализацию этих задач. Украина получит больше собственной силы", - подытожил он.