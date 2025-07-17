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Зеленский: новое правительство усилит Украину и обеспечит больше соглашений с США

Украина, Четверг 17 июля 2025 14:34
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Зеленский: новое правительство усилит Украину и обеспечит больше соглашений с США Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Обновление состава правительства должно усилить Украину и открыть новый этап сотрудничества с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского, который принял участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Президент отметил, что после переизбрания обновленное правительство Украины должно провести аудит:

  • всех договоренностей,
  • соглашений,
  • меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства,
  • всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на сто процентов в интересах Украины.

"Будут и новые соглашения с Соединенными Штатами, что усилит позиции Украины и ради которых нам нужны изменения в дипломатической работе с Америкой", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, государство должно гарантировать украинским воинам уверенность в обеспечении Сил обороны. И, как он пояснил, для этого будет увеличен, в частности, внутренний экономический потенциал Украины.

"А это невозможно без трех вещей", - подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, речь о:

  • Первое - это максимальная дерегуляция, ликвидация любых бюрократических преград, ненужных государству институтов, чьи функции просто дублируются.

  • Второе - это максимальное освобождение общественных сил Украины и привлечение потенциала партнеров ради экономического роста в Украине.

  • Третье - справедливость, то есть во многом другие, более сильные подходы к наказанию тех, кто посягает на украинскую государственность и кто ворует украинский потенциал.

"Обновление Кабинета министров Украины и в целом системы украинской власти обеспечит реализацию этих задач. Украина получит больше собственной силы", - подытожил он.

Перестановки в Кабмине

Напомним, что вчера, 16 июля, Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительство.

Таким образом завершилась пятилетняя каденция Шмыгаля на посту главы правительства.

Заметим, что уже сегодня, 17 июля, на должность премьер-министра Украины назначили Юлию Свириденко.

Стоит добавить, что ранее на этой неделе президент Украины именно предложил ей должность премьера и поручил начать формировать команду.

Интересно еще то, что Свириденко стала первой женщиной на этой должности за более чем 15 лет и второй в целом в истории независимой Украины. Первой женщиной премьером была Юлия Тимошенко, которая возглавляла правительство дважды.

Подробнее о перестановках в Кабинете министров Украины можно узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины
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