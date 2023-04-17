Зеленський про новий "Рамштайн": потрібно виграти більше часу для миру

"Уже готуємось і до чергової зустрічі у форматі "Рамштайн". Провів підготовчі наради. І очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе - не лише для України, а й для всієї нашої антивоєнної коаліції", - сказав він.

Президент підкреслив, що країна-агресор має програти. За його словами, спільна відповідальність України та союзників - виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними у забезпеченні зброєю та снарядами, щоб прискорити спільну перемогу.

"Дуже важливо це розуміти: щоразу, коли ми чуємо, що обіцяне постачання зброї затримується, щоразу, коли виникають сумніви щодо типу зброї для України, щодо далекобійності чи інших якісних характеристик - щоразу це означає, що українські воїни віддають своє життя, щоб був цей час… Час, який витрачається, щоб переконати і щоб усе ж таки відбулося постачання необхідної зброї", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, наступне засідання Контактної групи з оборони України має відбутися 21 квітня.

У Раді сподіваються, що на "Рамштайні" розв'яжуть питання з отриманням систем ППО для України.

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