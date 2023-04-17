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Зеленский о новом "Рамштайне": нужно выиграть больше времени для мира

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина ожидает основательных решений от 11-й встречи контактной группы по обороне в формате "Рамштайн", ведь необходимо выиграть больше времени для мира и обеспечить наших защитников всем необходимым вооружением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Уже готовимся и к очередной встрече в формате "Рамштайн". Провел подготовительные совещания. И ожидаем основательных решений, которые будут соответствовать перспективам на поле боя. Достаточно амбициозным перспективам, которые мы всеми силами приближаем. Причем приближаем не только для себя - не только для Украины", но и для всей нашей антивоенной коалиции", - сказал он.

Президент подчеркнул, что страна-агрессор должна проиграть. По его словам, общая ответственность Украины и союзников - выиграть больше времени для мира, то есть быть сейчас максимально активными в обеспечении оружием и снарядами, чтобы ускорить общую победу.

"Очень важно это понимать: каждый раз, когда мы слышим, что обещанные поставки оружия задерживаются, каждый раз, когда возникают сомнения относительно типа оружия для Украины, дальнобойности или других качественных характеристик - каждый раз это означает, что украинские воины отдают свою жизнь, чтобы было этот время… Время, которое тратится, чтобы убедить и чтобы все-таки состоялись поставки необходимого оружия", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, следующее заседание Контактной группы по обороне Украины должно состояться 21 апреля.

В Раде надеются, что на "Рамштайне" решится вопрос с получением систем ПВО для Украины.

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Владимир ЗеленскийВстреча Рамштайн