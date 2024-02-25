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Зеленський про новий контрнаступ: деталі не можу сказати, планів буде кілька

Україна , Неділя 25 лютого 2024 18:50
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Зеленський про новий контрнаступ: деталі не можу сказати, планів буде кілька Фото: президент Володимир Зеленський (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна готується до нового контрнаступу. Деталей не буде, але для уникнення витоку інформації планів цього разу буде кілька.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

"Є план. План чіткий. Деталі не можу сказати. Не маю на це право. Цей план пов'язаний зі зміною керівництва, так, там є відповідні зміни. Планів буде готуватися кілька через витік інформації", - сказав президент.

Контрнаступи ЗСУ

Зеленський повідомив, що під час минулого контрнаступу плани України були на столі у Кремля ще до початку дій.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

У свою чергу, новий головком Олександр Сирський говорив, що українські військові перейшли на новий етап ведення війни проти РФ, метою якого є виснаження противника.

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