Зеленський про новий контрнаступ: деталі не можу сказати, планів буде кілька
Україна готується до нового контрнаступу. Деталей не буде, але для уникнення витоку інформації планів цього разу буде кілька.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.
"Є план. План чіткий. Деталі не можу сказати. Не маю на це право. Цей план пов'язаний зі зміною керівництва, так, там є відповідні зміни. Планів буде готуватися кілька через витік інформації", - сказав президент.
Контрнаступи ЗСУ
Зеленський повідомив, що під час минулого контрнаступу плани України були на столі у Кремля ще до початку дій.
Раніше німецьке видання Welt заявляло, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.
У свою чергу, новий головком Олександр Сирський говорив, що українські військові перейшли на новий етап ведення війни проти РФ, метою якого є виснаження противника.
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