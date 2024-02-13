Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти РФ та його задачу

Українські військові перейшли у новий етап ведення війни проти Російської Федерації. Його мета - виснажити противника.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирській повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ZDF.

За словами Сирського, основна цінність для України - це життя військових, в особливості тих, які виконують бойові завдання. Сирський заявив, що Україна не може собі дозволити діяти аналогічно РФ і не цінувати життя українців.

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони", - сказав він.

Сирський зауважив, що ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах та самого прогресу збройної боротьби.

"Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", - заявив він.

Контрнаступ ЗСУ

Улітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягти.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

Детальніше про ситуацію на передовій – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський. Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.