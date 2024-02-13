ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти РФ та його задачу

Вівторок 13 лютого 2024 18:36
UA EN RU
Сирський заявив про перехід на новий етап війни проти РФ та його задачу Фото: Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські військові перейшли у новий етап ведення війни проти Російської Федерації. Його мета - виснажити противника.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирській повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ZDF.

За словами Сирського, основна цінність для України - це життя військових, в особливості тих, які виконують бойові завдання. Сирський заявив, що Україна не може собі дозволити діяти аналогічно РФ і не цінувати життя українців.

"Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої операції - виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕБ, утримування підготовлених рубежів оборони", - сказав він.

Сирський зауважив, що ця війна підвищує значення технологічного прогресу в збройних силах та самого прогресу збройної боротьби.

"Ми вже бачимо і для нас це не новина використання наземних роботизованих платформ. Модулів, які керуються дистанційно, що дає можливість зберегти життя військових. Тобто війна переходить у нову стадію", - заявив він.

Контрнаступ ЗСУ

Улітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягти.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні та за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

Детальніше про ситуацію на передовій – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Призначення Сирського на посаду головнокомандувача ЗСУ

8 лютого, президент України Володимир Зеленський повідомив про рішення звільнити з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Натомість новим головнокомандувачем був призначений Олександр Сирський. Чутки про відставку Залужного з'явилися наприкінці січня 2024 року. Хоча і до того у мережі писали про його можливе звільнення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги