ua en ru
Нд, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський про контрнаступ: плани України були на столі у Кремля ще до початку дій

Неділя 25 лютого 2024 18:21
UA EN RU
Зеленський про контрнаступ: плани України були на столі у Кремля ще до початку дій Фото: президент Володимир Зеленський (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Збройні сили України вже мають новий план контрнаступу. Однак про нього будуть знати лише декілька осіб в державі.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

У президента запитали, чи буде Україна робити ще один контрнаступ, та як буде діяти у цьому випадку.

"Головне мати план. І цей план є. Я не зможу вам сказати деталі цього плану. Я поясню вам: чим менше людей знає плани української армії, тим швидше буде перемога і не очікуваний результат для росіян", - розповів Зеленський.

Водночас він заявив, що план контрнаступу України у 2023 році, на жаль, був відомий росіянам ще до його початку.

"Скажу відверто, наші контрнаступальні дії минулого року були на столі Кремля ще до того, як почалися контрнаступальні дії. Крапка", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ

Улітку 2023 року українські військові почали контрнаступ на півдні та сході України. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій і Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягти.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

Раніше німецьке видання Welt заявляло, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний планує новий контрнаступ. За даними експертів та журналістів, можливо, збирають ресурси для нових операцій у 2024 році.

У свою чергу, новий головком Олександр Сирський говорив, що українські військові перейшли на новий етап ведення війни проти РФ, метою якого є виснаження противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
Про війну та майбутнє. Конференція "Україна. Рік 2024": головні заяви (онлайн)
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним