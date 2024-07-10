Зеленський: нові Patriot допоможуть, але їх недостатньо

"Дякуємо за це рішення по додаткових системах Patriot. Вони, звісно, допоможуть. Цього недостатньо, ніколи не достатньо", - сказав Зеленський, навівши як приклад останню атаку Росії на Київ, "який, здається, був добре захищений".

Він зауважив, що росіяни використовують різні типи нового озброєння. "Ми теж повинні рухатися вперед, ухвалити серйозні кроки з ППО різних типів, більше ніж один тип", - сказав президент.