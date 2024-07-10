Зеленский: новые Patriot помогут, но их недостаточно

"Спасибо за это решение по дополнительным системам Patriot. Они, конечно, помогут. Этого недостаточно, никогда не достаточно", - сказал Зеленский, приведя в пример последнюю атаку России на Киев, "который, кажется, был хорошо защищен".

Он отметил, что россияне используют разные типы нового вооружения. "Мы тоже должны двигаться вперед, принять серьезные шаги по ПВО разных типов, более одного типа", - сказал президент.