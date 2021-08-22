Зеленский о нормандской встрече: пока отсутствует прогресс, должно быть давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.
"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021