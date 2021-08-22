UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский о нормандской встрече: пока отсутствует прогресс, должно быть давление на Россию

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Зеленского на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021

Напомним, в Киеве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийАнгела МеркельНормандский формат