Зеленский о нормандской встрече: пока отсутствует прогресс, должно быть давление на Россию

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

"Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменная. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров", - заявил он.