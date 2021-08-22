ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

Новина українською →
Киев, Воскресенье 22 августа 2021 13:38
В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель Фото: Владимир Зеленский и Ангела Меркель (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве начались переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры проходят 22 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

В Мариинском дворце в Киеве началась встреча двух лидеров, сообщили в ОП.

После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двусторонней и экономической политики, реформы в Украине и выполнение Минских договоренностей.

Зеленский, как ожидается, наградит Меркель Орденом Свободы - это вторая высшая государственная награда Украины (после звания Героя Украины) и самая высокая, которой могут быть награждены иностранцы.

Напомним, РБК-Украина подготовило информацию о том, что известно о визите канцлера Германии в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ангела Меркель
NEWS
В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского