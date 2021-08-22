Зеленський про нормандську зустріч: поки відсутній прогрес, має бути тиск на Росію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі. Але, поки немає прогресу, потрібно тиснути на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Зеленського на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
За його словам, Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червного хреста.
"Наша позиція щодо проведення саміту "нормандської четвірки" незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатись. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів", - заявив він.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.
Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021