Зеленський про нормандську зустріч: поки відсутній прогрес, має бути тиск на Росію

За його словам, Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червного хреста.

"Наша позиція щодо проведення саміту "нормандської четвірки" незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатись. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів", - заявив він.