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Зеленський про нормандську зустріч: поки відсутній прогрес, має бути тиск на Росію

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона підтримує проведення нормандської зустрічі. Але, поки немає прогресу, потрібно тиснути на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Зеленського на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За його словам, Україна виступає за встановлення режиму постійного припинення вогню на Донбасі, обмін полоненими, відкриття КПВВ і доступ на окуповану територію представників Червного хреста.

"Наша позиція щодо проведення саміту "нормандської четвірки" незмінна. Допоки відсутній прогрес, тиск на РФ має зберігатись. Ми хочемо бачити активні зусилля партнерів", - заявив він.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Зустріч Президента України Володимира Зеленського та Федерального канцлера ФРН Ангели Меркель з представниками ЗМІ.

Posted by Офіс Президента України on Sunday, August 22, 2021

Нагадаємо, в Києві пройшли переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента України Володимира Зеленського.

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