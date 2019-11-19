Зеленский о нормандской встрече: я хочу говорить о возвращении Донбасса с четкими сроками

Президент Владимир Зеленский заявил, что надо договариваться о возврате наших территорий на "нормандской встрече". Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что нужны реальные результаты в вопросе возвращения Донбасса.

"Я бы хотел реальных результатов. Надо договариваться о возвращении наших территорий. Я хочу говорить о возвращении Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками", - заявил президент.

Президент отметил, что встреча в нормандском формате, после того как он был заблокирован с 2016 года, это успех.

"Мы должны понимать, что мы должны решить вопрос войны на Донбассе дипломатическим путем. Этот путь начинается с переговоров. Нормандский формат - это прежде всего переговоры на высшем уровне. Сейчас очень серьезно готовимся к этой встрече", - заявил он.

Напомним, вчера Кремль подтвердил участие президента Российской Федерации Владимира Путина во встрече в саммите в нормандском формате.

РБК-Украина писало, что саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. В нем будуть участвовать главы Украины, России, Германии и Франции.

В частности президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся.