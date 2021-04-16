Зеленський про нормандський формат: штучне дихання зараз може зробити Макрон

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro, повідомляє прес-служба Офісу президента .

На питання про те, чи нормандський формат мертвий, український президент відповів: "Думаю, що штучне дихання може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз".

За його словами, ці переговори ожили в 2019 році, але через Росію формат заблокований.

"Зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії", - зазначив Зеленський.