Зеленский: нормандский саммит будет после разведения на трех участках

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча "нормандской четверки" состоится после разведения сил на Донбассе на трех участках. Об этом он заявил в интервью изданию "Сегодня".

Зеленский отметил, что стороны договорились о саммите "нормандской четверки" после того, как будет согласована "формула Штайнмайера" и будут разведены силы на трех участках.

"На одном участке, вы знаете, в Станице Луганской, разведение прошло. Сейчас есть подготовительные моменты к разведению в Петровском и Золотом. Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна", - отметил Зеленский.

Отметим, накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка саммита "нормандской четверки" приостановилась из-за запросов одной из сторон. Предположительно, речь идет о требовании Украины распустить "самопровозглашенные республики Донбасса".

Напомним, ранее Зеленский обсудил с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером ситуацию на Донбассе.